В Москве за сутки выявили 3 669 заражений коронавирусом, общее число случаев достигло 1 064 858. Об этом сообщил оперштаб в Telegram.

Днем ранее в городе подтвердились 2 614 случаев, 30 июня — 3 719, 29 июня — 3 241. Кроме того, за последние 24 часа скончались 62 пациента, еще 1 113 человек госпитализировали, 2 393 заразившихся выздоровели. Таким образом, всего в столице скончались 20 177, вылечились 1 183 639 человек.

По всей России за прошедшие сутки выявили 9 500 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 372 пациента. Днем ранее было зафиксировано 8 475 случаев COVID-19. Отмечается, что из числа новых зараженных 13,3% не имели клинических проявлений болезни.

Во всем мире на утро 1 июня выявлено 170 593 575 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 547 205 человек. Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.