Число случаев коронавируса в мире превысило 170 млн

Во всем мире на утро 1 июня выявлено 170 593 575 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от инфекции скончались 3 547 205 человек.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.

Так, в Соединенных Штатах зафиксировано 33 264 380 случаев COVID-19, из них 594 568 — с летальным исходом.

В Индии 28 047 534 заболевших и 329 100 скончавшихся, в Бразилии — 16 545 554 и 462 791 соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 31 мая, в России выявлено 5 071 917 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стал 121 501 человек, вылечились 4 684 585 человек.

Ранее декан Школы общественного здоровья им. Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессор Тэк Ик Ин рассказал, что индийский штамм COVID-19 становится доминирующим в мире и в дальнейшем может вызвать более серьезную пандемию.