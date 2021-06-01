МЧС предупреждает о заморозках в Подмосковье

По прогнозам ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первые два дня июня ожидаются заморозки до --2°C.

Наиболее холодными будут утренние и ночные часы. МЧС рекомендует людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу, а автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах.

Гидрометцентр в связи с заморозками объявил «оранжевый» уровень опасности в Москве и Подмосковье, а также во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Из-за того, что температура воздуха в начале первого летнего месяца будет ниже нормы, в пониженных местах рельефа столбик термометра может опускаться до отрицательных значений.

Летнюю погоду стоит ждать к 3 июня, в дневные часы столбики термометра поднимутся выше +20°C. Кроме того, к следующему уикенду ночная температура повысится до +9-14°C, а максимальная температура днем составит +22-27°C.