Со вторника, 1 июня, в России вступил в силу закон о просветительской деятельности, который будет регулировать образовательную деятельность вне программ в учебных заведениях.

«Осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов», — указано в законе.

Новый закон запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также для побуждения к противозаконным действиям. Согласно авторам законопроекта, он призван оградить граждан от антироссийской пропаганды.

Введение этого закона вызвало споры в научной среде российского общества, в том числе из-за запрета заниматься просветительской деятельностью несовершеннолетним и иностранным агентам.

Подробно о проекте постановления правительства о просвещении в своем материале рассказал писатель, доктор филологических наук Андрей Десницкий.