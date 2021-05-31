Священник-тиктокер с битбокс-призывами покаяться оказался актером

Герой популярного в TikTok видео, на котором мужчина в церковной одежде исполняет битбокс с призывами покаяться, оказался не священником, сообщает телеканал «360».

Видео снял актер Константин Самойлов. Сам мужчина признался, что записал TikTok, когда был на съемках фильма.

«Я атеист на самом деле», — признался Самойлов.

По его словам, ролик является своеобразным трибьютом петербургскому исполнителю MC Покайся.

«Я был на съемках фильма и вспомнил, что был такой человек в Петербурге лет 12 назад. И его звали MC Покайся. Он ходил просто и читал битбокс вот этот: «Покайся, покайся», — рассказал актер.

При этом автор видео заверил, что сам не выкладывал его в TikTok, лишь отправил нескольким друзьям. Он не знает, кто именно опубликовал запись в социальной сети.

Ролик уже набрал полмиллиона просмотров и 2 тыс. комментариев в TikTok.