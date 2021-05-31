Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов

Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в воздушное пространство страны. Соответствующее распоряжение распространила Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра, передает РИА «Новости».

Кипрские авиалинии, в свою очередь, с того же дня перестают совершать рейсы в Белоруссию, отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что эти меры не касаются гуманитарных рейсов, скорой помощи и самолетов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.

Также отмечалось, что саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Авиакомпания «Белавиа» из-за отказа США и ряда стран Евросоюза принимать рейсы из Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair будет компенсировать издержки увеличением количества полетов в страны СНГ, в частности, в Россию.