Общество

Обломки украинских дронов повредили ЛЭП в Краснодарском крае

Чеверев: Черноморский в Краснодарском крае оказался обесточен после атаки БПЛА
Частичное отключение света произошло в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава Северского района Алексей Чеверев.

По его словам, обломки дронов повредили высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) в Северском районе. Из-за этого поселок Черноморский оказался обесточен.

«Аварийная бригада на месте, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — говорится в заявлении.

Утром 25 января министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего целей — 18 — сбили в Брянской области. В Краснодарском крае отразили атаку 15 дронов, в Ростовской области — девяти. Еще четыре беспилотника ликвидировали в Орловской области, по три — в Астраханской и Белгородской областях.

Комментируя ситуацию, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА были уничтожены над Миллеровским и Чертковским районами. Никто из жителей не пострадал. При этом один частный дом и автомобиль получили повреждения. В здании оказались выбиты стекла и повреждена кровля.

Ранее украинские военные нанесли удар по поликлинике в Херсонской области.

