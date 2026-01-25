Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ

Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Флоридой»

«Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» и завершилась со счетом 3:4 в овертайме в пользу гостей.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов. Российский форвард также отметился одной результативной передачей, оформив таким образом два очка.

У «Флориды» отличились Сэм Райнхарт, Брэд Маршан, оформивший дубль, и Сэм Беннетт. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский 18 раз отразил атаки «Миннесоты».

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

