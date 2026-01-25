Размер шрифта
В Башкирии подросток вел машину и попал на видео, пытаясь сбежать от инспекторов

В Башкирии школьник устроил погоню с полицией и выскочил из машины на ходу 
Сотрудники Госавтоинспекции поймали 16-летнего юношу, который сел за руль, не имея прав. Об этом сообщает начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел в Благовещенском районе региона. Инспекторы заметили автомобиль, ехавший на скорости. Его пытались остановить, но машина только набрала скорость.

На кадрах с места заметно, что водитель выбегает из машины на ходу. Когда за ним погнались сотрудники Госавтоинспекции, из автомобиля выбежал пассажир и попытался скрыться, но сделать это ему не удалось.

Выяснилось, что за рулем сидел подросток. Кем был второй молодой человек, не уточняется.

В результате в отношении несовершеннолетнего водителя составили два протокола по статьям о вождении без прав и отказе подчиняться полиции.

Родителей юноши также могут привлечь к ответственности. Материалы о произошедшем передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Мурманской области подросток угнал такси и застрял в сугробе.
 
