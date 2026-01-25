Размер шрифта
Общество

Американцы начали скупать продукты питания на фоне надвигающегося шторма

В американских магазинах начали заканчиваться продукты на фоне зимнего шторма
Жители ряда штатов США за сутки опустошили продуктовые магазины на фоне предупреждений синоптиков о надвигающемся шторме и возможных перебоях с электричеством. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Люди скупают все подряд. Особенно овощи и фрукты, которые испортятся быстрее, чем закончится этот «ледяной апокалипсис». В комментах им уже напомнили, что банан — не тушенка», — говорится в посте.

Энергетики 19 северных и западных штатов в режиме готовности. В этих штатах введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, как пишет канал, 13 тысяч рейсов отменили. По данным властей, 200 млн человек могут остаться без электричества. С уборкой снега на федеральных трассах не справляются — машины застревают, некоторые кидает на обочину из-за гололедицы.

23 января газета «Известия» со ссылкой на Fox Weather написала, что более 235 млн человек в десятках штатах США — от Аризоны до Мэна — находятся на пути масштабного зимнего шторма. Ожидается, что непогода может спровоцировать длительные отключения электроэнергии. До начала следующей недели в аэропортах страны планируется отменить тысячи рейсов.

Из-за надвигающегося шторма в ряде американских штатов ввели режим чрезвычайного положения. В частности, об этом объявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, сообщил телеканал CBS News.

Ранее американцам рекомендовали не доверять приложению «Погода» от Apple.

