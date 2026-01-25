Губернатор рассказал о последствиях ночного обстрела Белгорода

В ходе ночного массированного обстрела по Белгороду выпущено 24 боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате атаки были повреждены объекты энергетики и девять автомобилей, также загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

В Белгородском округе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Новая Нелидовка, Петровка, Репное и Чайки совершены атаки 10 БПЛА, семь из них сбиты.

При атаке дронов на Малиновку были уничтожены огнем три надворные постройки, а также повреждена линия электропередачи. В поселке Октябрьский посечен забор частного дома. В Таврово после падения обломков БПЛА повреждены три частных дома, в поселках Дубовое и Северный поврежден один автомобиль.

Ранее от удара украинского дрона в Грайвороне пострадал мирный житель.