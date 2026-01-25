Размер шрифта
В Ульяновске после аварии более 20 домов остались без отопления

В Ульяновске жители 21 дома остались без тепла из-за порыва на трубопроводе
В Ульяновске 21 дом остался без отопления после аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В центре Ульяновска устраняют повреждение теплосети. <…> Приостановлена подача тепла и [горячего водоснабжения] в 21 многоквартирный дом в границах улиц Карла Либкнехта, Минаева и 12 Сентября», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло на трубопроводе на улице Карла Либкнехта, 12. Сейчас специалисты откачивают воду из теплотрассы. Ремонтно-восстановительные работы координирует мэр Александр Болдакин.

Сейчас в Ульяновске -23°C, судя по данным из открытых источников.

Порыв трубы отопления произошел и в Калуге. Это привело к отключению тепла в трех многоквартирных домах на улицах Московской и Ленина.

До этого из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено электроснабжение в Мурманске и близлежащем Североморске. В Мурманской области сохраняется вероятность аварийных отключений электроэнергии, вызванная обледенением и образованием изморози на линиях электропередач.

Ранее в Госдуме предложили отправлять работников на удаленку при сильных морозах.

