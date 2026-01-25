Мошенники начали разводить россиян «мигрантским акцентом»

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой имитируют ломаный русский язык, чтобы быстрее войти в доверие к жертве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, злоумышленники представляются обычными рабочими управляющих компаний и под этим предлогом пытаются получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и на портале «Госуслуги». Один из подобных случаев произошел с жителем Москвы Артемом.

Как рассказали в Baza, мужчине позвонил человек, говоривший с заметным акцентом и сообщивший о якобы планируемой замене ключей от домофона. Звонивший точно назвал адрес и номер квартиры, пообещал оставить ключи в почтовом ящике и завершил разговор.

Спустя некоторое время тот же человек перезвонил и попросил продиктовать код, который якобы должен был прийти на электронную почту для «перепрошивки» системы. Артем, зайдя в почту, заметил, что сообщение отправлено от имени Telegram, и заподозрил неладное. На уточняющий вопрос собеседник попытался убедить его, что это якобы название обслуживающей домофоны компании.

Осознав, что речь идет о попытке взлома аккаунта, москвич прекратил разговор. После этого звонивший извинился и пообещал больше не беспокоить.

Ранее в России снова активизировались мошенники со схемой «фейк босс».