В Британии решили создать «британское ФБР»

Британия создаст новую полицейскую службу по аналогии с ФБР
Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы (National Police Service, NPS), для модернизации полиции и борьбы с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью. Об этом сообщил Reuters.

Новое подразделение объединит работу национального агентства по борьбе с преступностью, которое расследует дела о контрабанде наркотиков, торговли людьми, с другими общенациональными службами. После назначения его руководитель — Национальный комиссар по борьбе с преступностью — станет самым высокопоставленным должностным лицом в стране.

Создание нового ведомства станет частью масштабных реформ полиции, которые, станут крупнейшими изменениями в правоохранительной системе со времен создания первой профессиональной полиции в 1829 году.

«Нынешняя модель работы полиции была разработана для другого столетия. Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, которую назовут «британским ФБР», и задействуем высококвалифицированных специалистов и самые современные технологии для поиска и поимки опасных преступников», — говорится в заявлении министра внутренних дел Великобритании Шабаны Махмуд.

Ранее в Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных.

