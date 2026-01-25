Размер шрифта
Премьер Венгрии Орбан дал совет Зеленскому

Премьер Орбан: Зеленскому следует помнить, что Венгрию не запугать
Bernadett Szabo/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует помнить о том, что Венгрию нельзя запугать, а ее достоинство «не подлежит обсуждению». Об этом на своей странице в X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Венгрию не запугать. Президенты приходят и уходят, личные оскорбления случаются, но достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Президенту Зеленскому следовало бы это помнить», — отметил он.

К посту Орбан прикрепил видео, в котором рассказал, что Зеленский его «пятый украинский президент», а имена предыдущих четырех «никто даже не вспомнит». Он отметил, что порой персональные угрозы должны быть восприняты серьезно, однако его задача как премьер-министра «обеспечить спокойствие» в стране.

22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некий Виктор, который «живет за счет Европы» и в то же время пытается «продавать украинские интересы», заслуживает подзатыльник. СМИ посчитали, что Зеленский имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В ответ Орбан написал, что Венгрия, несмотря на «тщательно подобранные» оскорбления Зеленского продолжит обеспечивать Украину электроэнергией и топливом, а также оказывать помощь украинским беженцам. Также премьер отметил, что не сможет найти взаимопонимания с Зеленским.

Затем Орбан сказал, что в Венгрии в ближайшие 100 лет не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в ЕС.

Ранее Орбан назвал Гренландию «куском льда в бокале виски» для Трампа.

