В США заявили о прогрессе в переговорах по Украине

NYT: встреча в Абу-Даби свидетельствуют о прогрессе в переговорах по Украине
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Переговоры России и Украины в Абу-Даби завершились «редким позитивным заявлением» президента Украины Владимира Зеленского, что свидетельствует «о прогрессе в медленном процессе завершения конфликта». Об этом пишет The New York Times.

Издание отметило, что Зеленский после переговоров назвал их «конструктивными» и отметил, что следующий раунд может состояться на неделе с 26 января по 1 февраля.

«Первые очные переговоры между российскими, украинскими и американскими официальными лицами завершились в субботу редким позитивным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что свидетельствует о прогрессе в медленном процессе завершения конфликта», — пишет NYT.

По информации СМИ, уже несколько месяцев «люди, знакомые с образом мышления Владимира Путина», говорят, что рабочие группы с участием американских, российских и украинских переговорщиков имеют «решающее значение» для проработки деталей плана, который «мог бы устроить российского лидера».

Также один из представителей администрации США на условиях анонимности рассказал NYT, что «переговоры свидетельствуют о прогрессе» и что следующий раунд встреч запланирован на следующее воскресенье. Однако издание отмечает, что Киев и Москва «по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам» — например, по поводу размещения европейских войск на Украине и по поводу вывода ВСУ из Донбасса.

24 января в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. По информации ТАСС, на встрече речь шла о «буферных зонах» и «различных механизмах контроля». Первый раунд состоялся 23 января. Агентство Reuters написало, что вопрос территорий оказался главным и самым проблемным на переговорах. А издание The Times сообщило, что Россия приняла позицию США по территориальным вопросам.

Ранее стало известно о желании европейских политиков продлить конфликт на Украине.

