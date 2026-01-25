Размер шрифта
Чемпион UFC Петр Ян ответил на вызов бойца О'Мэлли

Петр Ян: кого бы UFC ни поставило передо мной, его не ждет легкая прогулка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в своих соцсетях ответил на приглашение сразиться бывшего чемпиона промоушна Шона О'Мэлли.

«Я не выбираю себе соперников. Кого бы UFC ни поставило передо мной в следующий раз, его не ждет легкая прогулка», — написал Ян.

О'Мэлли победил китайца Сун Юдуна единогласным решением судей в поединке UFC 324. После победы американец вызвал Яна. Бойцы уже встречались в октябре 2022 года, где россиянин проиграл раздельным судейским решением.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда

Ранее появилась информация о возможном бое Умара Нурмагомедова и Петра Яна за титул.

