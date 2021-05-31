Пенсионерка скончалась от ожогов, полученных при взрыве кипятильника

В одной из подмосковных больниц скончалась 86-летняя женщина, которую госпитализировали несколько дней назад со множеством ожогов рук и ног. Как сообщает kp.ru, женщину сразу направили в реанимацию, где врачи боролись за ее жизнь.

Светлана В. находилась в сознании и объяснила врачам, что получила такие серьезные ожоги дома, в поселке Александровка под Наро-Фоминском. Пенсионерка решила заварить себе чай и воспользовалась кипятильником. Однако устройство оказалось неисправным и взорвалось. В результате пожилая женщина получила 40% ожогов конечностей и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь пенсионерки, но ожоги оказались слишком серьезными. От полученных травм Светлана Петровна скончалась в реанимации через четыре дня.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Предстоит выяснить, почему обычный бытовой предмет взорвался в руках пожилой женщины и найти ответственных за произошедшее.

12 мая трагичный инцидент произошел с другой пенсионеркой в подмосковных Луховицах. Там местная прокуратура начала проверку после того, как пожилая женщина погибла в результате падения на нее дерева.