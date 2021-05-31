Россиянам рассказали о новых правилах получения шенгенской визы

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о том, что документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу теперь будут проверять тщательнее. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), действующую в ЕС с 2011 года. Для борьбы с незаконной миграцией систему VIS расширят за счет внесения новых данных. Теперь туда будет включаться не только информация о краткосрочных визах, но и о долгосрочных и ВНЖ, так как данные документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Отмечается, что анкетные данные заявителей на такие визы и ВНЖ будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции. В будущем VIS будет сопряжена не только с Шенгенской информационной системой, но и системой въезда-выезда, а также Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), базами Европола и Интерпола.

Кроме того, для подачи заявления на шенгенскую визу россиянам потребуется цифровая фотография, в дополнение к бумажной. В системе VIS будет храниться информация с биографическими данными гражданина, взятая из его заграничного паспорта или другого документа.

Уточняется, что возрастной ценз для детей, которым необходимо сдавать отпечатки пальцев, будет снижен с 12 до шести лет.

Также был определен максимальный возрастной ценз для дактилоскопии — 75 лет. По оценке европейских специалистов, качество отпечатков пальцев после 75 лет ухудшается, поэтому в дактилоскопии пожилых людей нет необходимости.

Обновленная VIS заработает уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что представительства Германии в России начнут принимать заявления на шенгенские визы.