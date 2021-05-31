Портал Newsru.com объявил о своем закрытии. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания.

Отмечается, что портал перестанет работать по экономическим причинам, вызванным «именно политической ситуацией в нашей стране».

«После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняются не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — указано в заявлении редакции.

При этом портал оставляет архив открытым. Там накоплены материалы, сделанные за 21 год работы (1 172 931 новость).

В Newsru отметили, что с грустью прощаются со своей аудиторией.

Newsru.com — российское интернет-издание. Изначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. Это был первый сайт телевизионных новостей в России.