Портал Newsru.com объявил о своем закрытии
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Портал Newsru.com объявил о своем закрытии. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания.
Отмечается, что портал перестанет работать по экономическим причинам, вызванным «именно политической ситуацией в нашей стране».
«После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняются не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — указано в заявлении редакции.
При этом портал оставляет архив открытым. Там накоплены материалы, сделанные за 21 год работы (1 172 931 новость).
В Newsru отметили, что с грустью прощаются со своей аудиторией.
Newsru.com — российское интернет-издание. Изначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. Это был первый сайт телевизионных новостей в России.
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