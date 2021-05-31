На стройке в Приморье нашли человеческие останки начала прошлого века

Захоронение человеческих останков, относящихся, возможно, к дореволюционному периоду или временам Великой Отечественной войны, нашли на автобазе в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поисковое объединение «АвиаПоиск».

«В Надеждинском районе… во время земляных строительных работ на территории автобазы были обнаружены человеческие останки. Поисковики прибыли на место по приглашению известной жительницы Раздольненского сельского поселения Ирины Кожедуб», — уточнили в движении.

Останки нашли во время очистки фундамента.

Прибывшие на место следователи изъяли костные фрагменты для проведения экспертизы. Как установлено, один из найденных скелетов в гробу был со следами ударов, а нижняя часть черепа отсутствовала.

По версии активистов, человек мог попасть под ударную волную или был расчленен.

«На сегодняшний день обнаружены и эксгумированы человеческие останки из четырех импровизированных гробов», — добавили в «АвиаПоиске».

Предполагается, что останки жертв связаны с чрезвычайным происшествием дореволюционного периода.

Ранее массовые захоронения мирных граждан в период войны нашли в Новгородской области.