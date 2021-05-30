Премьер Баварии призывает к скорейшему одобрению «Спутника V» в ЕС

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал европейское агентство лекарственных средств (EMA) ускориться с регистрацией российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Его слова приводит Bild am Sonntag.

«Ход вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс одобрения «Спутника V». Нельзя бездельничать по чисто идеологическим причинам», — заявил Зедер.

При этом, по данным источников издания в федеральном правительстве Германии, одобрение российской вакцины ожидается не ранее сентября текущего года.

Ранее EMA объяснило задержку с одобрением российского препарата. По словам представителя регулятора, в настоящее время продолжается циклический обзор «Спутника V». При этом в агентстве не смогли спрогнозировать сроки допуска «Спутника V» на европейский рынок.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».