Эвакуацию объявили в Новой Зеландии из-за угрозы наводнения

Жители новозеландского региона Кентербери готовятся к массовой эвакуации из-за опасности наводнения, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Из-за сильных ливней под угрозой затопления оказались три тысячи домов, заявил исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Крис Фаафои. Метеорологическая служба Новой Зеландии оценила уровень природной опасности как наивысший.

По словам мэра Ашбертона Нила Брауна, эвакуация может потребоваться половине жителей города, население которого составляет 35 тысяч человек.

В марте текущего года сильные ливни в Австралии спровоцировали сильнейшее за 50 лет наводнение. Наводнение нанесло колоссальный материальный ущерб: разрушены сотни домов, разорваны линии электропередач, многие дороги затоплены. около 18 тысяч человек были эвакуированы. О завершении наводнения было объявлено 24 марта.