Приставы составили портрет среднестатистического должника по алиментам из Москвы

Сотрудники московского главка ФССП составили портрет среднестатистического должника по алиментам, живущего в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Большая часть должников по алиментам являются мужчинами, только 9,5% среди должников — это женщины.

Типичный неплательщик денежных выплат на ребенка в Москве — мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей.

«Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 42% неплательщиков получают зарплату официально, остальные должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить.

Задолженность по алиментам свыше одного миллиона рублей насчитывается у 339 москвичей.

Проект был подготовлен в рамках акции «Судебные приставы – детям» пройдет в Москве 1 июня, в Международный день защиты детей.

Ранее стало известно, что Минюст России рассматривает проект реестра должников по алиментам.