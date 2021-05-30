Умер мужчина, случайно раненный сотрудником ДПС под Новосибирском

Мужчина, который ранее оказал сопротивление при задержании и получил выстрел в голову от полицейского в Новосибирской области, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

Инцидент произошел при задержании в Мошковском районе, сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову.

«Он умер в больнице» — заявил собеседник.

По сведениям ГУ МВД по региону, до этого инспекторы ДПС попытались остановить машину Toyota. Водитель не выполнял требования и продолжал движение. Сотрудники начали его преследование. Иномарка остановилась у придорожной гостиницы. Находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

В результате полицейский достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться, потом был непроизвольный выстрел в одного из участников конфликта. 19-летнего пострадавшего госпитализировали, двое других участников нападения доставлены в дежурную часть.

Ранее «Газета.Ru» писала, что действия сотрудника ДПС будет проверять прокуратура, выясняя, не было ли злоупотребления.