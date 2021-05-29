В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой

Авария, в которой пострадали пять человек, произошла в Мечетлинском районе Башкирии. На дороге Новомуслимово – Емаши – Карлыханово автомобилист врезался в гужевую повозку. Об этом сообщает Bash.News.

По данным издания, около 10 часов утра 53-летний житель Белокатайского района за рулем Toyota Avensis, поворачивая налево, сбил повозку с лошадью, в которой жители Новомуслимово ехали на сельский праздник.

Все пятеро пассажиров получили травмы, у одной из них, 65-летней женщины, травматическая ампутация стопы. Лошадь также сильно пострадала, ее пришлось усыпить. По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее было опубликовано видео аварии с автобусом в Санкт-Петербурге, который влетел в столб и повис над землей на высоте нескольких метров. На кадрах видно, как пассажирский автобус на высокой скорости съезжает с проезжей части на тротуар и врезается в световую опору.