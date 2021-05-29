На Черном море у Туапсе обнаружили нефтяную пленку

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили нефтяную пленку на Черном море недалеко от Туапсе. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в Instagram.

«Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 м. Сейчас ее обрабатывают сорбентом», — написала Радионова.

Глава ведомства отметила, что специалисты отбирают пробы и внимательно следят за развитием ситуации. По ее словам, найденное пятно, вероятно, стало остаточным проявлением недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска.

25 мая в Туапсе ввели режим повышенной готовности после того, как в акватории Черного моря обнаружили разлив нефтепродуктов. Как сообщили в мэрии города, водолазы нашли два места «вытекания нефтепродуктов» из глубоководного канализационного коллектора. В акватории, по данным Росприроднадзора, оказалось почти тонна жидкости. В ликвидации последствий задействованы 75 человек.

Позже в администрации города Туапсе заявили о том, что нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из канализационного коллектора.