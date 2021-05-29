В РЖД рассказали, чем заменят вагоны-рестораны

Вагоны-рестораны в поездах будут заменены на вагоны-бистро. Об этом сообщила компания РЖД в Telegram.

Компания объявила, что изменит концепцию обращения с едой в поездах дальнего следования. В настоящий момент в поездах из полуфабрикатов и сырых продуктов еду готовит повар на кухне вагона-ресторана. Из-за этого ассортимент и качество блюд зависят от оператора питания.

«Всего таких операторов - 12, они арендуют 400 вагонов-ресторанов», - уточнили в РЖД.

Теперь компания решила отказаться от такой концепции и вместо вагонов-ресторанов представить вагоны-бистро. В них будут загружаться стерильные контейнеры с уже приготовленными блюдами, которые будет нужно лишь разогреть. В меню войдут детские и вегетарианские блюда, а также супы, салаты, мясо, рыба и десерты.

Ранее глава холдинга Олег Белозеров объявил, что РЖД планирует отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах.