В одном из районов Карелии выпал снег

На севере Карелии выпал снег с дождем. Об этом сообщила карельская Госавтоинспекция со ссылкой на информацию жителей города.

В группе ведомства в социальных сетях также опубликовано видео Беломорского района, на котором видно, как зимняя погода в канун лета застала врасплох жителей региона.

«Вот с таким снежным сюрпризом сегодня встретились водители в Беломорском районе. За предоставленное видео благодарим нашего автокорреспондента. Будьте внимательны и осторожны на дороге!», — говорится в сообщении карельского ГИБДД.

В апреле синоптики сообщали, что в столичном регионе также может выпасть снег в мае. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега. При этом он добавил, что невероятно редким событием является установление снежного покрова.