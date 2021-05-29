Почту Испании обвинили в расизме из-за символизирующих цвета кожи марок

Государственная почтовая служба Испании представила набор марок, который символизирует четыре цвета кожи, после чего ее обвинили в расизме. Об этом пишет The Guardian.

Причиной обвинений стали отличия в цене марок: самая светлая марка стоит €1,6, светло-коричневая — €1,5, коричневая — €0,8, черная — €0,7. В почтовой службе также заявили, что ценность человека не может устанавливаться его цветом кожи, а коллекция марок является «отражением болезненной и несправедливой реальности», которую нужно менять.

В то же время многие активисты посчитали это насмешкой.

«Кампания, которая возмущает тех, кого якобы защищает, всегда является ошибкой», — заявил историк Антуми Тоасидже, возглавляющий правительственный совет по ликвидации расовой или этнической дискриминации.

Ранее аналитики подсчитали, сколько потеряла американская экономика за 20 лет из-за расизма.