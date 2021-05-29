К берегам Тринидад и Тобаго прибило судно с 14 разлагающимися телами на борту

К берегам острова Белль-Гарден, который находится в составе Тринидад и Тобаго, прибило судно с 14 телами на борту, которые находятся в состоянии сильного разложения, сообщает полиция островного государства в Facebook.

«Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел <...> сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго», — заявили в полиции.

Сообщения о неуправляемом судне поступили от рыбаков, которые в 6.30 по местному времени вышли в море. В агентстве по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточнили, что судно с 14 разлагающимися телами является иностранным. На данный момент полиция проводит опознание погибших и выяснение причин смерти.

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