Голунов прокомментировал приговор полицейским, подбросивших ему наркотики

Журналист Иван Голунов прокомментировал приговор фигурантам уголовного дела о подброшенных ему в 2019 году наркотиках.

Отмечается, что Голунов является пострадавшей стороной, решением суда он удовлетворен.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Я добился справедливости и надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа, касающегося заказчика преступления», — сказал Голунов.

Ранее Мосгорсуд вынес приговоры бывшим пяти полицейским, которые подбросили наркотики Голунову, — они получили от 5 до 12 лет тюрьмы. Обвинение просило сроки от 7 до 16 лет. Самый большой срок получил получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец — его приговорили к лишению свободы на 12 лет. Кроме того, с каждого фигуранта дела в пользу Голунова взыскано по миллиону рублей.

Сам Голунов не будет обжаловать приговор бывшим полицейским. «Наши требования выполнены, приговор не будет обжаловать», - сказал ТАСС его представитель, адвокат Сергей Бадамшин.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс - за задержанием журналиста последовали акции протеста в Москве и других городах. Позднее уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.