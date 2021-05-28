Ryanair назвал неправдивой расшифровку Минтранса Белоруссии о переговорах с диспетчерами

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал «неправдивой и неточной» расшифровку Минтранса Белоруссии о переговорах с диспетчерами во время вынужденной посадки в Минске. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза [нахождения] взрывного устройства на борту», — рассказал О'Лири.

По его словам, диспетчерская служба минского аэропорта отказалась связаться с Ryanair, заявив, что компания якобы не отвечала на звонки. Глава Ryanair подчеркнул, что это неправдивые сведения.

Ранее Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал стенограмму переговоров минского диспетчера с пилотом борта Ryanair. В ведомстве заявили, что аэропорт получил письмо с угрозой с анонимного почтового ящика на Protonmail — экипаж уточнял источники получения сведений о бомбе на борту. Также из расшифровки переговоров следует, что пилот уточнял, кто именно запросил посадку в Минске — авиакомпания Ryanair, аэропорт Афин или аэропорт Вильнюса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя произошедшее, заявил, что экипаж самолета Ryanair советовался с его хозяевами и вильнюсским аэропортом. В итоге было принято решение посадить борт в Минске. Как отметил глава государства, маневр с разворотом лайнера выглядит нелогично, до Вильнюса оставалось 70 км. При этом он задался вопросом, почему самолет не приняли другие аэропорты. Он также назвал абсолютной ложью принуждение борта к посадке истребителем МиГ-29.

«Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет?» — сказал белорусский лидер.

Отношения Европы и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.