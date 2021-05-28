В Минприроды предупредили о возможном исчезновении 13 видов животных в РФ

Глава Минприроды России Александр Козлов предупредил, что в России могут исчезнуть 13 видов животных. Об этом пишет РИА «Новости».

«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно», — сказал он.

Министр уточнил, что под угрозой находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

Ранее в Приморье охотнадзор поймал браконьеров благодаря амурскому тигру. Во время отслеживания перемещения тигра оперативная группа нашла в лесу машину, в салоне которой были чехлы от огнестрельного оружия, при этом сезон охоты уже закончился.

Амурский тигр — самый крупный вид тигров. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, когда их осталось не более 40 особей. По последним данным, на Дальнем Востоке сейчас живет 550-580 тигров — 95% мировой популяции.