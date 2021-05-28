В Иркутской области задержаны девять человек за махинации на 50 млн рублей в сфере ЖКХ

Сотрудники полиции в Иркутской области задержали девятерых сотрудников организаций сферы ЖКХ за махинации на сумму более 50 млн рублей. Об сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Отмечается, что фигуранты выполняли управленческие функции в крупнейших организациях региона, которые обслуживали каждый четвертый дом в Иркутской области.

Подозреваемые оплачивали услуги 23 подрядчиков, обслуживавших имущество в этих домах, распоряжались деньгами от местных жителей, поступающими за оплату ЖКХ. Задержанные договаривались с обслуживающими организациями, что те будут возвращать им от 5 до 10% от полученных ими средств.

Так, с июля 2019 года злоумышленники ежемесячно получали от 3 до 5 млн рублей. Часть этих денег забирал предполагаемый лидер группы из Санкт-Петербурга, также средства переводились учредителям нескольких юридических лиц. При этом посредниками выступали генеральные директора управляющих компаний.

Возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. В настоящее время пятеро фигурантов находятся под стражей, четверо под домашним арестом.