Мощный ураган прошелся по Алтайскому краю и разрушил несколько зданий. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС, в селе Старая Тараба в Катымановском районе региона стихия разгромила одно фермерское хозяйство. Видео обрушения распространилось в сети, на нем видно, как ветер снес фермерский инвентарь и прокатил его по полю. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в районе было объявлено штормовое предупреждение. 28 мая в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 22 м/с, на некоторых территориях — до 27 м/с. Местами прогнозируются сильные дожди, град и грозы.

СМИ сообщают также, что в лесополосе рядом с селом Старая Тараба ветер обвалил деревья. По всей деревне валяются обломки поврежденных крыш и сельхозпостроек.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за ураганного ветра пострадали два человека.