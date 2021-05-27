Путешественникам рассказали, как поменялась система «все включено» в турецких отелях

Изменения, внесенные в систему «все включено» в отелях Турции, могут сохраниться на период и после пандемии коронавируса. Об этом сообщил РИА «Новости» мэр Бодрума Ахмет Арас.

«Сейчас привычное россиянам обслуживание по системе «все включено» в большинстве наших отелей изменено — теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты», — рассказал Арас.

По словам мэра курортного города, в будущем система, возможно, будет работать по такому же принципу.

Арас считает, что для персонала гостиниц это может привести к дополнительным сложностям, потому что понадобится больше времени и сил.

При этом будут и положительные стороны в виде качественного сервиса, уверен мэр Бодрума.

Он добавил, что в настоящий момент около 90% объектов размещения туристов проверены и получили сертификаты безопасности.

Ранее Турция предложила России начать полеты в курортные регионы.