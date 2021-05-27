Air France отменила еще один рейс в Москву из-за отказа РФ одобрить облет Белоруссии

Французская авиакомпания Air France отменила очередной рейс из Парижа в Москву, который был запланирован на 28 мая. Причиной стал отказ российских властей одобрить план полета в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.

В среду, 26 мая, Air France отменила аналогичный рейс по той же причине. Сообщалось, что компания перенесла отмененный рейс на четверг, 27 мая, в ожидании одобрения альтернативного маршрута с российской стороны. Однако впоследствии этот рейс также был отменен.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента с вынужденной посадкой самолета в Минске, страны Европы приняли решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, рекомендовав своим перевозчикам избегать полетов над Белоруссией.

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне заявил, что в Евросоюзе обсуждали возможность введения санкций против поставок газа через территорию Белоруссии.