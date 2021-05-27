95-летний британский ветеран умер, не дожив до своей свадьбы, отложенной из-за пандемии

Рой Викерман, один из последних выживших британских ветеранов, участвовавших в высадке союзных войск в Нормандии, скончался во сне в возрасте 95 лет, незадолго до своей свадьбы с давней возлюбленной Норой Джексон. Об этом сообщает Daily Mirror.

Рой и Нора начали встречаться еще во время учебы в школе. Однако его призыв на военную службу и последующее ранение во время вторжения в Германию разлучили их на долгие годы. Ветеран был ранен снайпером в ходе войны и страдал от посттравматического расстройства.

Спустя 70 лет разлуки Рой нашел адрес Норы и отправился к ней в гости с цветами, чтобы извиниться за такое окончание романа. При встрече былые чувства вспыхнули вновь, и вскоре ветеран сделал Норе предложение с тем же кольцом, которое он собирался ей вручить в ходе Второй мировой войны.

Однако в их планы вмешалась пандемия COVID-19, и свадьбу пришлось отложить. Теперь вместо свадебной церемонии его родные и близкие готовятся к похоронам.

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