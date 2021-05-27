Житель Воронежа получил штраф за публикацию фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Суд назначил штраф в размере 90 тыс. рублей жителю Воронежа Александру Хорошильцеву за размещение фото лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По данным следствия, Хорошильцев опубликовал соответствующее фото не позднее 4 мая 2020 года «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

В СК указали, что было собрано достаточное количество доказательств в том числе при проведении компьютерной и портретной судебных экспертиз о причастности россиянина к совершению указанного преступления.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Подмосковье завел дело о пропаганде фашизма в соцсети.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания — вплоть до пятилетнего срока заключения — за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.