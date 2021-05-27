Япония допустила задержание российского судна «Амур»

Береговая охрана Японии допускает задержание российского траулера «Амур» после столкновения с японской рыболовецкой шхуной в Охотском море. Об этом в ведомстве сообщили агентству ТАСС.

«Российское судно «Амур» может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства <...> В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна», — рассказали в береговой охране.

При этом представители ведомства не смогли назвать возможный срок задержания, так как он будет зависеть от содержания расследования.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

Как сообщили в российском генконсульстве, капитан «Амура» был привлечен к расследованию инцидента. При этом уведомлений о его аресте не поступало, он сотрудничает со следствием на добровольной основе. В настоящее время российское судно находится в японском порту Момбэцу. По данным береговой охраны Японии, подтверждений того, что «Амур» отклонился от изначального курса, нет.