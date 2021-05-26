Посольство проверяет сообщения СМИ о задержании во Франции четырех выходцев из России

Посольство России во Франции проверяет информацию о задержании четырех выходцев из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы посольства Сергея Паринова.

«Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответа пока не получено», — рассказал дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что четверо выходцев из России были задержаны во французском департаменте Нижний Рейн в связи с подозрениями в подготовке насильственной акции. Задержание произошло в рамках расследования, которое проводит Национальная антитеррористическая прокуратура. Трое из них несовершеннолетние, и все, кроме одного, родились в Чечне. Сообщалось, что в ходе обыска у задержанных были изъяты «цифровые носители информации».

23 апреля мужчина убил ножом сотрудницу полиции в пригороде Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «исламистским терроризмом» убийство стража порядка.