Адвокат оценила показания эксперта «Алмаз-Антея» по делу MH17

Показания эксперта российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» помогли в расследовании вероятной причины крушения рейса MH17 под Донецком, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате. Защитник представляет интересы обвиняемого Олега Пулатова, сообщает РИА «Новости» .

«Эксперт «Алмаз-Антея» хорошо объяснил, к каким выводам пришел концерн по итогам своего расследования. Это проливает новый свет на возможную причину крушения», — рассказала адвокат.

Она считает, что данные показания помогли в расследовании крушения самолета, которое произошло в 2014 году.

Выездное заседание по делу о крушении MH17 состоялось 26 мая на базе Военно-воздушных сил Нидерландов Гилзе-Рейен. Там расположено место реконструкции лайнера. Данная встреча стала завершающей во время предварительного судопроизводства.

Планируется, что слушания дела по существу начнутся 7 июня.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В результате Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

При расследовании совместной следственной группы под руководством генпрокуратуры Нидерландов следствие сделало вывод, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.