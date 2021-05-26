Адвокат россиянки Сапеги получил разрешение на встречу с девушкой

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Александр Филанович, сообщил, что получил разрешение на встречу с девушкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам правозащитника, он рассчитывает увидеть россиянку уже в среду, 26 мая.

Филанович уточнил, что не может разглашать информацию о том, по каким статьям подозревается его клиентка. В соответствии с белорусским законодательством обвинение ей должно быть предъявлено в течение 10 дней с момента задержания.

Ранее СМИ сообщали, что Сапеге может грозить до 12 лет лишения свободы. Отмечалось, что девушка задержана в рамках ч.3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Белоруссии.

Накануне россиянка дала признательные показания в минском СИЗО.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.