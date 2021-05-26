Три человека пострадали в результате столкновения российского и японского судов

У побережья острова Хоккайдо столкнулись российское и японское рыболовецкое судно. Об этом сообщает NHK News, ссылаясь на северную префектуру Японии.

По имеющимся данным, в Охотском море в 6 часов утра по местному времени столкнулись 9,7-тонное японское судно Daihachi Hokkoumaru и 662-тонное российское судно «Амур».

Отмечается, что в результате столкновения трое из пяти японских рыбаков находятся в критическом состоянии.

Также сообщается, что в результате столкновения японское судно перевернулось.