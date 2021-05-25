Депутат предложил отбирать автомобили у пьяных водителей

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил изымать автомобиль за вождение в пьяном виде и возвращать его только после выплаты денежного залога. Об этом сообщает ПРАЙМ.

По мнению Лысакова, автоматическое увеличение административных штрафов за повторную поездку на автомобиле в пьяном виде не решит проблему, поскольку у многих водителей нет средств для их уплаты.

Депутат обратил внимание на данные МВД, согласно которым 30% нарушителей платят административный штраф «за первую пьянку за рулем», а 70% — не платят.

Лысаков утверждает, что залог за возврат транспортного средства должен быть равен штрафу за вождение в пьяном виде, который составляет 30 тыс. рублей. Он предложил возвращать водителю деньги с депозита, если его признают невиновным. В противном случае средства будут автоматически зачисляться в региональный бюджет.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.