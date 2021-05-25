Мать Протасевича уверена, что белорусские силовики применяли силу к ее сыну

Мать задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича Наталья Протасевич считает, что белорусские силовики применяли против него силу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в интервью агентству ВNS после того, как провел встречу с женщиной.

Накануне белорусский телеканал «Беларусь 1» показал видеообращение Протасевича, в котором молодой человек сказал, что не имеет никаких проблем со здоровьем, находится в одном из изоляторов Минска, а силовики обращаются с ним корректно, и он дает признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.

«По убеждению мамы, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведет, его манера речи была неестественной: она расценила, что сына вынудили говорить, процитирую точнее: «Режим пытается выдавить из него слова», — сказал Адоменас.

Он также добавил, что мать журналиста переживает за здоровье сына, поскольку у него есть врожденные проблемы сердца.

По словам замминистра, Протасевич подтвердила, что адвокату не удалось найти Романа в Минском следственном изоляторе, где, как сообщили силовики, он должен находиться.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Романа Протасевича избивали в тюрьме.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.