Грузия открывает сухопутные границы

Грузия 1 июня откроет для туристов свои сухопутные границы с ближайшими соседями, соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны. Об этом заявил глава оперштаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, передает ТАСС.

«Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест», — уточнил Гибрадзе.

Сухопутные границы Грузии закрыли в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил возможность возобновления авиаперелетов с Грузией.

С 1 февраля Грузия сняла ограничения на международные рейсы, связанные с коронавирусом. Запрет действовал 10 месяцев. С 1 марта страна открыла границы для россиян.