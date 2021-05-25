Россия возобновляет полеты еще в пять стран

Россия во вторник, 25 мая, возобновляет полеты на Мальту, в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию, которые были ранее приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Рейсы Москва — Рейкьявик (в Исландию) и Москва — Валлетта (на Мальту) будут совершаться два раза в неделю, а рейсы Москва — Канкун (в Мексику), Москва — Лиссабон (в Португалию) и Москва — Джидда (в Саудовскую Аравию) — не более трех раз в неделю.

Кроме того, рейсы в Джедду откроются в аэропортах Грозного и Махачкалы, по одному разу в неделю.

Также будут увеличено количество рейсов в неделю в Корею (из Владивостока в Сеул — три рейса, из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска — один рейс), Финляндию (из Москвы и Санкт-Петербурга — семь рейсов) и Японию (семь рейсов Москва — Токио и Владивосток - Токио, а также один рейс из Южно-Сахалинска). Международные аэропорты Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ получили разрешение на полеты за рубеж.

Ранее Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня.