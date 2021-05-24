В России обнаружили 154 неизученных мутаций коронавируса

В России обнаружили 154 мутации коронавируса, которые предстоит изучить в дальнейшем. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, пишет «Интерфакс».

«Выявлено более 1000 образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны, но требуют дальнейшего изучения», — сказал Акимкин.

По его словам, в институт поступили 16 тыс. образцов из 82 регионов и стран СНГ. Уже были проведены 12 тыс. исследований.

За последние сутки в России было выявлено 8 406 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 319 пациентов. Днем ранее был зафиксирован 8 951 случай инфекции. Отмечается, что из числа новых зараженных 12,1% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 6 450 человек.